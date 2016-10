Die Potsdamer Neuesten Nachrichten digital: Schnell, aktuell und sorgfältig recherchiert

25.10.2016

Potsdam - Analog oder digital, auf Zeitungspapier oder im Internet: Die Potsdamer Neuesten Nachrichten stehen für qualitätsvollen Journalismus auf allen Kanälen. Jede Nachricht – ob per Twitter, Facebook, auf unserer Internetseite pnn.de oder in der gedruckten Ausgabe der PNN verbreitet – ist sorgfältig recherchiert.

In den sozialen Netzwerken informieren die PNN ihre Leser und Nutzer sehr schnell über das, was großen Nachrichten- oder großen Nutzwert hat: Wichtige politische Entscheidungen, aktuelle Geschehnisse, Verkehrsmeldungen und vieles mehr schicken wir täglich von früh bis spät direkt aus der Redaktion im Herzen Potsdams, am Platz der Einheit, ins Netz.

Auf Facebook folgen uns dabei 6980 Nutzer, auf Twitter haben die PNN 2955 Follower und bereits 33 900 Tweets abgesetzt.

Heute in den PNN: Wie sich #Potsdam in den sozialen Medien präsentiert. (Wir sind auch dabei.) pic.twitter.com/r1h1dFdcRv — pnn.de (@PNN_de) 25. Oktober 2016

Auf Instagram erfreuen sich 665 Abonnenten unter dem Hashtag #wirliebenpotsdam an den Potsdam-Fotos der Redaktion (und Bildern aus dem Redaktionsalltag) und posten selbst ihre schönsten Potsdam-Momentaufnahmen.

