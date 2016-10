24.10.2016

von Peer Straube Drucken

AUS DEM POLIZEIBERICHT : Erneut Raubüberfall auf Supermarkt

von Peer Straube

Bild vergößern Erneut wurde ein Supermarkt überfallen. (Symbolbild) Foto: dpa

Wieder ist in Potsdam ein Supermarkt überfallen worden. Diesmal schlug ein Täter in Babelsberg zu - verlor seine Beute aber auf der Flucht.

Babelsberg - Die Serie von Überfällen in Potsdam geht offenbar weiter. Nachdem am vergangenen Wochenende zwei mit Clownsmasken verkleidete Männer einen Pizzalieferdienst in der Innenstadt ausgeraubt hatten, wurde nun ein Netto-Supermarkt in der Großbeerenstraße überfallen. Eine Clownsmaske war diesmal indes nicht im Spiel.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter am Samstagmorgen im Kassenbereich herumgefuchtelt und das Personal bedroht. Der Versuch, selbst in die Kasse zu greifen, scheiterte. Anschließend stürmte er in einen Backshop, der sich am Ausgang des Einkaufsmarkts befand. Dort griff er sich eine Geldkassette und türmte. Bei seiner Flucht in Richtung Bahnhof Potsdam-Medienstadt ließ er die Kassette allerdings fallen. Die Polizei sucht jetzt nach einem etwa 25 Jahre alten, deutschsprachigen, dunkelblonden Mann. Er ist rund 1,80 Meter groß, hat eine normale Gestalt und rötliche Hautflecken im Gesicht. Der Mann trug eine weitgeschnittene schwarze Hose, eine schwarze, glänzende Übergangsjacke, darunter eine dunkle Kapuzenjacke. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Bereits im Frühjahr hatte es eine Serie von Überfällen auf Potsdamer Supermärkte und Wettbüros gegeben. Einen 28-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei Ende Juli in einer sachsen-anhaltinischen Kleinstadt fest, nach einem weiteren wird noch gesucht. pee (mit dpa)