24.10.2016

Verkehr in Potsdam : Wo es sich diese Woche stauen kann

von PNN

Ein Überblick über Bau- und Staustellen in Potsdam in der letzten Oktoberwoche.

Wie jeden Montag an dieser Stelle geben wir einen Überblick über das Baugeschehen im Stadtgebiet.

Ab dem heutigen Montag werden in der Zeppelinstraße zwei Fahrspuren in Höhe der Stadtheide gesperrt. Pro Fahrtrichtung bleibt eine Fahrspur zur Verfügung. Straßenbahnen fahren nur bis zur Kastanienallee, es gibt Schienenersatzverkehr zum Bahnhof Pirschheide. Die Arbeiten sollen am 29. Oktober abgeschlossen werden. Zwischen der Pirschheide und der Forststraße wird der stadteinwärtige Radweg für Forstarbeiten gesperrt, Fußgänger und Radfahrer müssen die Straßenseite wechseln.

Im Horstweg ist eine Fahrspur vor der Heinrich-Mann-Allee gesperrt, es bleiben aber zwei Abbiegespuren.

Die Schopenhauerstraße wird heute und morgen jeweils zwischen 9 und 15 Uhr halbseitig gesperrt. Pro Richtung steht noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Auf der Nuthestraße ist auf der Hochstraßenbrücke pro Richtung eine Fahrspur gesperrt. Die nördliche Auffahrt von der Neuendorfer Straße ist voll gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die südliche Auffahrt ist halbseitig gesperrt, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

In Golm ist die Reiherbergstraße bis Freitag zwischen Kuhforter Damm und Karl-Liebknecht-Straße voll gesperrt. Bis Mittwoch ist die Rückertstraße in Höhe Hügelweg halbseitig gesperrt, kann aber in beide Richtungen befahren werden.

Voll gesperrt bleibt die Große Weinmeisterstraße zwischen Höhenstraße und Langhansstraße.

Der Radweg zwischen Wetzlarer und Neuendorfer Straße bleibt für Bauarbeiten voll gesperrt. Die Straße rechts des Luisenplatzes bleibt ebenso wie die Mittelpromenade der Schopenhauerstraße voll gesperrt. Auch die Benzstraße ist zwischen Wattstraße und Anhaltstraße nicht befahrbar. PNN