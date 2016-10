HINTERGRUND : Investitionen in den Potsdamer Nahverkehr

Mit 25 Millionen Euro soll die Hälfte der Mittel aus dem Infrastrukturpaket für die Kapazitätserweiterung der Tramflotte ausgegeben werden. So sollen acht der 17 Combino-Straßenbahnen von 30 auf 40 Meter verlängert werden. Bislang können die Bahnen bis zu 175 Fahrgäste befördern, nach dem Umbau sollen 246 Passagiere mitfahren können. 14 Millionen Euro soll der Umbau des Leipziger Dreiecks kosten. Der Tramverkehr soll weitgehend von der Kreuzung verschwinden und ein neues Gleis in der Friedrich-Engels-Straße erhalten. Der Knotenpunkt soll zudem fußgänger- und radfreundlicher gestaltet werden. Eigentlich wollte der Verkehrsbetrieb ViP bereits im vergangenen Jahr mit der 15 Millionen Euro teuren Sanierung der Gleise in der Heinrich-Mann-Allee beginnen. Doch weil auch das Gleisbett umgebaut werden soll – es soll breiter werden, damit größere Trams durch Potsdam fahren können – forderte das Land für die rund zwei Kilometer lange Strecke zwischen Leipziger Dreieck und Waldstraße ein Planfeststellungsverfahren. Das soll mindestens zwei Jahre dauern. Vor Ende 2019 wird deshalb wohl nicht gebaut. Die Potsdamer Stadtverwaltung will am 7. November um 18 Uhr bei einer Veranstaltung in der Aula des Humboldt-Gymnasiums über den Umbau des Leipziger Dreiecks und der Tramtrasse in der Heinrich-Mann-Allee informieren. Dort sollen die Pläne, die auch den Wegfall einer Spur für Autofahrer stadtauswärts auf der Heinrich-Mann-Allee vorsehen, vorgestellt werden. Die Kosten aus dem Investitionspaket, mit dem auch der Ausbau der Tram zum Jungfernsee bezahlt wird, sollen zum Teil durch Fahrpreiserhöhungen finanziert werden. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) verteidigt die Preiserhöhung in seiner aktuellen Kolumne auf www.potsdam.de. Es sei bedauerlich, dass die Fahrpreise steigen. „Doch es ist notwendig, um das Angebot in dieser Qualität und Quantität zu erhalten und weiter auszubauen.“ Nur so könne verhindert werden, dass das ViP-Defizit weiter ansteige.mar/eb