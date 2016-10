24.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Unbekannte schlugen Mann mit einer Flasche

Zwei Unbekannte attackierten in der Nacht zu Sonntag einen Mann mit einer Flasche. Die Polizei nahm außerdem einen Einbrecher in Babelsberg fest und ein aggressives, betrunkenes Diebes-Paar in Gewahrsam.

Mann mit Flasche geschlagen

Innenstadt - Ein 57-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Zeugen hatten die Tat gegen 3.45 Uhr beobachtet und die Polizei gerufen. Das Opfer gab an, von zwei „südländischen Personen“ attackiert und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Zum Motiv liegen laut Behördenangaben derzeit keine Erkenntnisse vor. Der 57-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Über das Alter der Täter ist nichts bekannt, einer soll mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Einbrecher festgenommen

Babelsberg - Auf frischer Tat hat die Polizei am späten Freitagabend einen Einbrecher in der Babelsberger Franz-Mehring-Straße ertappt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie kurz vor Mitternacht aus einer Doppelhaushälfte verdächtige Geräusche wahrgenommen hatten. Die Beamten umstellten das Haus unverzüglich. Dabei entdeckten sie eine Leiter, die der Täter ans Vordach gestellt und über die er sich offenbar Zutritt verschafft hatte. Im Innern des Gebäudes konnten die Polizisten den Einbrecher stellen, eine Flucht über das Vordach wurde vereitelt. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige zuvor bereits in das Nachbarhaus eingebrochen war. Diebesgut wurde bei dem Mann nicht gefunden, nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Pfefferspray gegen Ruhestörer

Bornstedt - Mit Pfefferspray musste die Polizei am späten Samstagabend einen nächtlichen Ruhestörer zur Räson bringen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße hatten die Beamten gerufen, weil ihr 35-jähriger Nachbar zu laut Musik hörte. Als die Polizei eintraf, weigerte sich der Ruhestörer, die Tür zu öffnen. Die Beamten riefen daraufhin einen Schlüsseldienst. Als dieser die Tür öffnete, griff der Mieter die Polizisten an, die sich mit Pfefferspray zur Wehr setzten. Der Mann wurde mit einer Augenreizung ins Krankenhaus gebracht, in der Wohnung stellte die Polizei geringe Mengen von Drogen und Amphetaminen sicher.

Einbruch in Einfamilienhaus

Groß Glienicke - Zwei Unbekannte haben am Samstagabend vergeblich versucht, in ein Einfamilienhaus im Wendensteig einzubrechen. Nach Zeugenaussagen wollten die Täter die Eingangstür aufhebeln, wurden dabei aber von der Alarmanlage aufgeschreckt und ergriffen die Flucht. Die Polizei setzte einen Fährtenhund ein, die Spur verlor sich jedoch in der Sacrower Allee.

Betrunken und aggressiv

Bornstedt - In einem Bornstedter Rewe- Markt hat die Polizei am Freitagnachmittag ein rabiates Ladendieb-Pärchen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der 38-jährige Mann und die 26-jährige Frau wurden vom Verkaufspersonal dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel und alkoholische Getränke im Wert von knapp 100 Euro stehlen wollten. Als sie von Marktmitarbeitern angesprochen wurden, reagierte der männliche Beschuldigte nach Behördenangaben „höchst aggressiv“. Grund dafür war offenbar sein hoher Alkoholkonsum – der Mann hatte 2,80 Promille. Das Diebesduo wurde mit einem Gefangenentransporter in die Polizeiinspektion gebracht und nach Ausnüchterung wieder entlassen.