Ausstellung „Du hast die Wahl“ im Sozialministerium

Um Klischees und Stereotype rund um die Themen Weiblichkeit, Identität und Geschlechterrollen sowie gesellschaftliche Benachteiligung von Mädchen und Frauen geht es bei der Fotoausstellung „Du hast die Wahl“, die derzeit im brandenburgischen Sozialministerium zu sehen ist. Bei der Wanderausstellung handelt es sich um ein Projekt des Frauenzentrums Cottbus gemeinsam mit dem Cottbuser Fotografen Maik Heyde, teilte das Ministerium mit. 25 Mädchen nahmen teil, entstanden sind 22 Fotografien.

Mädchen und Frauen hätten heute in vielen Lebensbereichen „noch zu oft keine echte Wahl“, sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke) zur Eröffnung: „Durch veraltete Denkmuster und Rollenbilder werden sie in ihren Entscheidungen oft eingeengt.“ Als Beispiel nannte sie die Berufswahl: Noch immer konzentrierten sich junge Frauen nur auf die „Top 10“ der Ausbildungsberufe – klassische Frauenberufe wie Einzelhandelskauffrau oder Friseurin. „Junge Frauen sollten mutiger sein und sich auf neue Wege begeben, ihre Chancen nutzen und ihre Interessenschwerpunkte ausleben“, so die Ministerin. Ziel von Gleichstellungspolitik sei es, Rollenbilder aufzubrechen und Vielfalt zu ermöglichen.

Die Ausstellung ist bis 18. November immer werktags von 7 bis 19 Uhr im Foyer des Ministeriums, im Haus S im Komplex Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, zu sehen. Der Eintritt ist frei. PNN