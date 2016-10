22.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Diebe in Babelsberger Supermarkt festgenommen

Zwei junge Männer klauten Alkohol in einem Supermarkt. Einer der beiden versuchte zu fliehen und wehrte sich mit einer Stange. Außerdem eskalierte ein Streit zwischen zwei Brüdern in einem Flüchtlingsheim.

Schlägerei in Flüchtlingsheim

Drewitz - In einem Flüchtlingsheim in Drewitz ist es am Freitagmittag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gingen zunächst zwei Brüder aus dem Irak aufeinander los. Als die Beamten eintrafen, konnten die 20 und 21 Jahre alten Männer beruhigt werden. Plötzlich attackierten ein weiterer 14-jähriger Bruder und die 50 Jahre alte Mutter die Polizisten und behinderten sie massiv. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend wurde er festgenommen. Es wird wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Diebe in Supermarkt festgenommen

Babelsberg - Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Donnerstag in einem Supermarkt in der Straße Weidendamm festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 18 und 22 Jahre alten Männer gegen 14 Uhr dabei beobachtet, wie sie alkoholische Getränke an sich nahmen. Am Ausgang sprachen Mitarbeiter und ein Bundespolizist, der in seiner Freizeit in dem Supermarkt war, die beiden an. Der Jüngere zeigte sich kooperativ, während der 22-Jährige immer aggressiver wurde und dann versuchte zu fliehen. Dabei ergriff er eine Stange und schlug nach seinen Verfolgern. Schließlich konnte er überwältigt und festgenommen werden.

Hochwertiges Auto gestohlen

Waldstadt - Unbekannte haben in der Straße Kiefernring ein hochwertiges Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschwand der Wagen zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag. Nach ihm wird international gefahndet.

Führerschein beschlagnahmt

Eiche - Betrunken ans Steuer gesetzt hat sich in der Nacht zu Freitag ein 28 Jahre alter Autofahrer. Laut Polizei geriet der Betrunkene gegen 4 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße in eine Polizeikontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.