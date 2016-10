20.10.2016

Kitas in Potsdam : 3000 neue Kitaplätze in Potsdam

Bild vergößern In Potsdam soll es bis Ende 2017 etwa 1000 neue Kitaplätze geben. Foto: dpa

In den kommenden drei Jahren soll es 3000 neue Kitaplätze in Potsdam geben, davon 1000 bis Ende 2017. Allerdings wird der digitale Kita-Navigator noch auf sich warten lassen.

Potsdam reagiert auf den Engpass bei Kitaplätzen und will in den kommenden drei Jahren rund 3000 neue schaffen. Allein bis Ende 2017 sollen rund 1000 Kitaplätze durch Erweiterungen bestehender Einrichtungen und Neubauten hinzukommen, der Rest wird fast ausschließlich über Neubauten im gesamten Stadtgebiet abgedeckt. Das gab Jugendamtschef Reinhold Tölke am Donnerstag bei der Vorstellung der aktuellen Kitabedarfsplanung bekannt.

Kita-Engpass in Potsdam sei mittlerweile beseitigt

Wie berichtet hatte es im Frühjahr erstmals Probleme bei der Versorgung mit Kitaplätzen in Potsdam gegeben, weil rund 600 Kinder mehr mit ihren Familien in die Stadt gezogen sind als prognostiziert worden war. Der Engpass sei inzwischen beseitigt. Aktuell hätten alle Kinder, deren Eltern sich bei der Stadt um einen Betreuungsplatz bemüht haben, auch einen bekommen, sagte Kerstin Elsaßer, Bereichsleiterin für Kitabetreuung.

Dauern wird es allerdings noch, bis man einen Kitaplatz auch digital anmelden kann. Beim sogenannten Kita-Navigator, in Düsseldorf bereits erfolgreich eingesetzt, können sich Eltern für mehrere Wunschkitas vormerken lassen. Bei einer Zusage wird dies in zentral vermerkt, sodass die langen Wartelisten entfallen, die bei Potsdamer Trägern an der Tagesordnung sind, weil Eltern den anderen Einrichtungen in der Regel nicht absagen, wenn sie anderswo einen Platz bekommen haben. Diese Online-Dienstleistung müsse europaweit ausgeschrieben werden und könne daher erst zum Kitajahr 2018/19 in Potsdam eingeführt werden, sagte Tölke.

