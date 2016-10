20.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Autodiebe schlagen in Babelsberg zweimal zu

Unbekannte klauten Skoda Octavia und Golf in Babelsberg. Nach beiden Autos wird nun international gefahndet. Außerdem wurde in ein Einfamilienhaus in der Teltower Vorstadt eingebrochen.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Teltower Vorstadt - Unbekannte sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Drewesstraße in der Teltower Vorstadt eingebrochen. Wie die Polizei am gestrigen Mittwoch mitteilte, bemerkte der Hausbesitzer am Abend gegen 18 Uhr den Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine Terrassentür Zugang in das Haus. Sie durchwühlten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Über die Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei keine Angaben. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Autodiebe in Babelsberg

Babelsberg - Gleich zweimal haben Autodiebe seit Dienstagabend in Babelsberg zugeschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkte zunächst eine Frau gegen 21 Uhr in der Kleinen Straße, dass ihr geparkter Weg verschwunden war. Der schwarz lackierte Golf wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Auch in der Anhaltstraße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen grauen Skoda Octavia, der mit dem amtlichen Kennzeichen P-NZ 106 zugelassen ist. Nach dem Wagen wird nun ebenfalls international gefahndet. Keine Angaben machte die Polizei dazu, ob die beiden Taten möglicherweise zusammenhängen.