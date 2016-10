19.10.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Erst Unfallflucht, dann Reue

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Autofahrer fuhr auf einem Firmengelände einen Radfahrer an und beging Fahrerflucht. Außerdem wurde ein VW Golf gestohlen und Graffiti-Sprayer in Babelsberg ertappt.

Erst Unfallflucht, dann Reue

Babelsberg - Ein Nissanfahrer hat am Dienstagmorgen einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Bei der Ausfahrt von einem Firmengelände in der Fritz-Zubeil-Straße fuhr er einen Radfahrer an. Obwohl dieser stürzte, fuhr der Unfallverursacher weiter. Als Augenzeugen, die den Mann kannten, diesen per Handy erreichten, erklärte er, dass ihn Panik erfasst habe, er aber auf dem Weg zur Polizei sei, um den Unfall zu melden. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

VW Golf gestohlen

Babelsberg - Offenbar am Wochenende haben Unbekannte einen VW Golf gestohlen. Der Besitzer hatte das Auto am Freitag am Neuendorfer Anger geparkt und den Diebstahl am Montag bemerkt. Nach dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen PM-XX 380 wird gefahndet.

Graffiti-Sprayer ertappt

Babelsberg - Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag drei Graffiti-Sprayer ertappt. Ein Zeuge hatte die drei 19 Jahre alten Männer dabei beobachtet, wie sie die Unterführung des S-Bahnhofs Babelsberg besprühten. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.