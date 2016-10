18.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Vermisster 81-jähriger Rentner tot aufgefunden

Der vermisste Rentner, der seit Mittwoch vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Außerdem sind Unbekannte in eine Babelsberger Backstube eingebrochen und haben Bargeld geklaut.

Waldstadt II - Der seit dem vergangenen Mittwoch vermisste 81-jährige Rentner ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am gestrigen Montag mitteilte, hat der Verantwortliche einer Waldschule den Leichnam des Mannes bereits am Sonntagmittag im Potsdamer Forst am Caputher Heuweg gefunden. Es gebe keine Hinweise auf eine fremdverschuldete Todesursache. Die Angehörigen des 81-Jahre alten Mannes wurden verständigt. Der demente Mann war am Mittwochvormittag aus einer Seniorenresidenz in Waldstadt II verschwunden, die Polizei hatte am Donnerstag die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

In Backstube eingebrochen und Bargeld geklaut

Babelsberg - Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen in eine Backstube in der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße eingebrochen und haben Bargeld in noch unbekannter Höhe geklaut. Wie die Polizei gestern mitteilte, haben die Täter nach ersten Erkenntnissen ein Fenster aufgehebelt und sind dann in das Gebäude eingestiegen. Über den Einbruch informiert habe ein Mitarbeiter der Backstube.

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Babelsberg - Eine 55-jährige Radfahrerin aus Potsdam-Mittelmark ist am Montagmorgen durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge war die Radfahrerin auf dem Fahrradweg der Großbeerenstraße über die Einmündung zur Steinstraße in Richtung Potsdamer Zentrum unterwegs. Die Ampel habe für sie grün angezeigt. Ein 75-jähriger Potsdamer habe an der selben Kreuzung nach links in die Steinstraße abbiegen wollen, die 55-Jährige dabei allerdings übersehen. Diese habe sich bei dem Sturz verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.