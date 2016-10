17.10.2016

von Henri Kramer Drucken

Schwierigkeiten bei Bauprojekt in Babelsberg : Feuerwache wird erst 2018 fertig

von Henri Kramer

Bild vergößern Schwieriger Baugrund. Baustelle für die Babelsberger Feuerwache. Foto: Manfred Thomas

Babelsberg - Eigentlich sollte sie schon stehen: Doch nun verzögert sich der Bau der neuen Feuerwache für Babelsberg ein weiteres Mal. „Wir rechnen mit einer Übergabe und Inbetriebnahme der Feuer- und Rettungswache im ersten Halbjahr 2018“, teilte jetzt ein Sprecher des zuständigen kommunalen Stadtwerke-Konzerns auf PNN-Anfrage mit. Die neue Wache soll in der Fritz-Zubeil-Straße neben dem Betriebshof des Verkehrsbetriebs (ViP) entstehen.

Noch im Mai war von März 2017 als Eröffnungstermin die Rede. Doch dann hieß es bereits im August, es gäbe Schwierigkeiten mit dem Baugrund, die die Fundamentarbeiten erschwerten. Zumindest seien inzwischen die vorbereitenden Maßnahmen auf dem Grundstück sowie die Tiefbaumaßnahmen zur Verbesserung des Baugrundes und die Entsorgung von kontaminierten Bodens abgeschlossen, so der Stadtwerke-Sprecher. Auch eine Baugrube gibt es inzwischen.

Keine Angaben machte der Stadtwerke-Sprecher zur Kostenentwicklung für den Bau. „Diese werden erst dann feststehen, wenn sämtliche Ausschreibungsergebnisse vorliegen.“ Nach PNN-Informationen sollen die Kosten deutlich gestiegen sein, auf über sechs Millionen Euro. Bisher war stets von 5,2 Millionen Euro Kosten die Rede. Hintergrund der Steigerung ist auch, dass die Feuerwache größer ausfällt als zunächst geplant. Beispielsweise wird es statt zwölf nunmehr 19 Unterkunftsräume und einen vergrößerten Umkleide- und Rettungsdienstbereich geben.

Auf dem 3300 Quadratmeter großen Grundstück in der Fritz-Zubeil-Straße, das bisher von den Mitarbeitern des Verkehrsbetriebs als Parkplatz genutzt wurde, soll ein knapp 3000 Quadratmeter großer Bau entstehen. Bauherr sind die Stadtwerke. Die Feuerwehr wird das Gebäude dann mieten. Laut Ausschreibung sollte die neue Feuerwache schon im November 2015 fertig sein. Doch schon bei der Beantragung der Baugenehmigung stellte sich wie berichtet heraus, dass der Bau komplizierter ist als erwartet.

Bisher ist die Babelsberger Wache in der Steinstraße untergebracht. Dort ist die Zufahrt nur über enge Seitenstraßen möglich. Mit dem neuen Standort direkt an der Auffahrt zur Nuthestraße können doppelt so viele Ziele wie bisher innerhalb von acht Minuten erreicht werden. Vor allem die Waldstadt sei vom neuen Standort besser zu erreichen.

Auf Standortsuche ist man im Rathaus nach PNN-Informationen auch für den Potsdamer Norden: Denn wegen des anhaltenden Wachstums der Stadt ist auch für diesen Bereich eine dritte Wache der Berufsfeuerwehr in Planung.