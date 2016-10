Ufa setzt preisgekrönte Serie fort Webdienst Amazon steigt bei „Deutschland ’83“ ein

Die Babelsberger Filmproduktionsfirma Ufa Fiction setzt die mehrfach ausgezeichnete Serie „Deutschland ’83“ fort: Anstelle des TV-Senders RTL wird die Fortsetzung mit dem Titel „Deutschland ’86“ aber für den Internetstreamingdienst Amazon Prime Video entstehen, wie die Ufa am Freitag mitteilte. Die zweite Saison der Serie wird demnach im kommenden Jahr zuerst im Internet zu sehen sein. „Deutschland ’83“, für das unter anderem in Potsdam auf dem Brauhausberg und in der Gregor-Mendel-Straße gedreht wurde, wurde laut Ufa in mehr als 110 Ländern, unter anderem in den USA, im Fernsehen gezeigt. In Deutschland waren die Zuschauerquoten allerdings trotz viel Kritikerlob hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Wie bei der ersten Saison wird wieder der jugendliche ostdeutsche Agent Martin Rauch, gespielt von Jonas Nay, im Mittelpunkt der Serie stehen. Rauch, der in der ersten Staffel in die Bundeswehr eingeschleust worden war, um vermeintliche Nato-Angriffspläne auszuspionieren, findet sich 1986 in Afrika wieder, als er wieder ins Feld geschickt wird – unter anderem nach Johannesburg, Tripolis, Paris und Westberlin. Kreative Köpfe hinter der Serie sind erneut Anna und Jörg Winger, ein deutsch-amerikanisches Paar.

Webstreamingdienste steigen zunehmend ins klassische TV- und Filmgeschäft ein. Erst am Mittwoch hatte der Internetstreamingdienst Netflix seine Kooperation mit Studio Babelsberg für einen Science-Fiction-Thriller bekannt gegeben (PNN berichteten). jaha