Spielen, malen, Dampfer fahren

Die Herbstferien sind da. Ein paar Tipps für schöne Tage in Potsdam

Die erste Etappe im neuen Schuljahr ist geschafft, jetzt sind Herbstferien. Unsere Tipps für tolle freie Tage in Potsdam für Kinder, Jugendliche und Familien haben wir hier zusammengetragen:

FÜR TIERFREUNDE

In der Biosphäre können Besucher Schmetterlinge, Vögel, Fische, Insekten, Reptilien und Pflanzen erleben. Es ist tropisch warm und sehr grün. In den Herbstferien gibt es ab heute bis zum 30. Oktober für Kinder außerdem einen Kriminalfall zu lösen: Eine wertvolle Pflanze ist verschwunden. An mehreren Stationen im Tropengarten gibt es Tiere, die Hinweise geben können. Allerdings geben die Tiere diese nur preis, wenn die Nachwuchs-Detektive mithilfe einer kleinen Forscheraufgabe herausfinden, dass auch sie einzigartig sind. Alle Indizien können im kleinen Ermittler-Notizblock notiert und festgehalten werden. Der Eintritt kostet 11,50 Euro für Erwachsene, 7,80 Euro für Kinder zwischen fünf und 13 Jahren und 4,50 Euro für Kleinkinder. Das Herbstferienprogramm ist im Tageseintritt enthalten. Unter freiem Himmel auf dem Falkenhof in den Ravensbergen können ebenfalls Tiere beobachtet und gestreichelt werden. Geöffnet ist mittwochs bis samstags zwischen 14 und 16.30 Uhr, sonntags ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet mit Flugvorführung 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder.

FÜR SPIELER

Ein Spielnachmittag erwartet an diesem Sonntag von 14 bis 18 Uhr Familien im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64. Der Spieleladen Galadriel aus der Potsdamer Innenstadt stellt an vielen Tischen die verschiedensten Spiele zur Verfügung. Diese analoge Spielwelt wird am Nachmittag durch die Medienwerkstatt Potsdam digital erweitert. Der Potsdamer-Eltern-Medientag - #PEM16 lädt mit Workshop- und Frickelstationen zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Die Besucher können vor Ort einen 3D-Drucker ausprobieren, E-Insektenroboter bauen oder Machinimas drehen. Die Eltern erhalten Informationen zu Gefahren und Datensicherheit im Netz. Um 17 Uhr findet das große Abschlussspiel statt. Der Eintritt ist frei.

FÜR AUSFLÜGLER

Nicht nur im Sommer kann man bei der Weissen Flotte an Bord gehen. Die Ausflugsschiffe fahren auch im Herbst – besonders das historische Dampfschiff Gustav ist für eine Tour mit Kindern (oder Enkelkindern) zum empfehlen. Die Familienkarte für 90 Minuten Schlösserrundfahrt kostet 35 Euro, damit fahren Eltern mit bis zu fünf Kindern im Alter bis zu 14 Jahren.

FÜR KREATIVE

In der Kunstschule Babelsberg gibt es vom 17. bis zum 21. Oktober offene Werkstätten für Kinder von sechs bis elf Jahren, die jeweils von 10 bis 16 Uhr stattfinden. Das Thema lautet „Tiere“, am Montag wird mit Pappmaché gearbeitet, am Dienstag steht Malerei auf dem Programm, am Mittwoch „Tierische Collagen“, am Donnerstag Stocktiere und am Freitag wird gedruckt. Die Teilnahmegebühr beträgt 17 Euro pro Kind, ein Mittagsimbiss muss mitgebracht werden. Anmeldung unter Tel.: (0331) 710224. Auch im Atelier „Kunstgriff 23“ der Künstlerin Heike Isenmann in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23 gibt es einen Ferienkurs. Dabei entsteht – schon fast traditionell – ein Trickfilm. Thema ist die Farbe Rot, die bis zum Heiligen Abend die Jahreszeit beherrscht. Dazu werden Geschichten gehört, gesammelt, erzählt, geformt und bebildert und vom 26. bis 28. Oktober zu einem Film animiert. Der Kurs findet drei Tage jeweils von 9.30 bis 13 Uhr statt, er kostet 120 Euro inklusive Material und Pausenverpflegung. Informationen unter Tel.: (0331) 505 373 5 oder per E-Mail an info@kunstgriff23.de. PNN /FC