Potsdam : Zehn Tipps für einen wunderbaren Herbst

Bild vergößern Kastanien sammeln und zu Hause mit basteln. "Oldschool, aber uns macht das immer wieder großen Spaß", sagt PNN-Projektmanagerin Aline Creifelds. Foto: dpa

Nieselregen und Sonnenentzug: Der Herbst ist nicht immer leicht zu ertragen. PNN-Mitarbeiter verraten ihre Tipps, wie man die Herbsttage in Potsdam am besten übersteht.

1. Lesen und lesen lassen

In der Stadt- und Landesbibliothek im Bildungsforum am Platz der Einheit durch die Regale stöbern und es sich in einer Leseecke gemütlich machen. Für Eltern vielleicht interessant: Samstag um 11 Uhr wird für Kinder ab vier Jahren vorgelesen.

Katharina Wiechers, Redakteurin

2. Zu den Sternen

Interaktives Sternenkino: Im Urania-Planetarium, Gutenbergstraße 71/72, werden täglich Vorlesungen, Hörspiele für Kinder oder Astronomie-Kurse angeboten. Dabei werden die Bewegungen der Himmelskörper an der Kuppel dargestellt – ein Gefühl, als sei man mitten im Geschehen. Das Programm gibt es hier >>

Anne-Kathrin Fischer, freie Autorin

3. Wellness mit Seeblick

Ein Wellness-Nachmittag im Inselhotel Hermannswerder – Entspannung pur in toller Atmosphäre mit Seeblick und nettem Personal. Wenn es das Wetter hergibt, kann man im Bademantel auf dem Bootssteg sitzen – top! Kostet ab 30 Euro pro Person, am besten vorab online reservieren.

Ute Harder, Anzeigenberaterin

4. Sammeln und basteln

Mein Herbsttipp: In den Park gehen, Kastanien, Eicheln und Bucheckern sammeln und zu Hause mit den Kids basteln. Wenn auch „Old School“ – uns macht das immer wieder großen Spaß.

Aline Creifelds, Projektmanagerin

5. Raus bei jedem Wetter

Ich bin ein Herbstkind, deswegen gilt bei mir: Mit einem dicken Pulli, Schal und einer Thermoskanne an die Havel fahren und den Schiffen beim Schaukeln zugucken oder im nebligen Park Sanssouci endlich wieder (fast) alleine spazieren gehen. Und Potsdam ist sowieso am schönsten, wenn es regnet.

Sarah Kugler, Volontärin

6. Dem Herbst davontanzen

Der schlechten Laune tanze ich mit meinem Mann einfach davon – auf Tanzpartys, wie sie die meisten Tanzschulen in Potsdam anbieten. Man bleibt fit, muss sich konzentrieren und es macht Spaß! Mitglied muss man dafür nicht sein und teuer ist es auch nicht. Die Adressen der vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband zertifizierten Tanzschulen in Potsdam gibt es hier >>

Beate Bögge, Anzeigenberaterin

7. Ab in die Tropen

Unter Palmen und Bananenstauden spazieren und über die gigantischen Blätter der Riesenseerose staunen: In den Schaugewächshäusern des Botanischen Gartens der Uni Potsdam an der Maulbeerallee im Park Sanssouci ist ganzjährig Schönwetterzeit – und der Eintritt ist mit 2 Euro, ermäßigt 1 Euro, ein Schnäppchen. Geöffnet täglich von 9.30 bis 16 Uhr.

Jana Haase, Redakteurin

8. Ernten und stromern

Immer wieder gut mit Kindern: Gummistiefel an, Räuberjacke, ’ne alte Hose, Essen in den Rucksack und warmen Tee nicht vergessen – und dann ab in Neumann’s Erntegarten, Am Heineberg 2, zum Rumstromern und Ernten. Zwischendurch ein Picknick unter den Äpfelbäumen. Selbst größeren Kindern macht das Spaß!

Kristin Döhnel, Redaktionsassistentin

9. Yoga - und draußen ziehen die Wildgänse

Ich habe mich gerade für den ersten Yogakurs meines Lebens angemeldet. Es war perfektes Timing: Yoga macht gute Laune, stärkt das Immunsystem und wärmt. Außerdem hat das fabrik-Studio unterm Dach in der Schiffbauergasse eine Fußbodenheizung! Da schläft man bei der End-Entspannung glatt ein, während draußen die Wildgänse leise schnatternd über den Tiefen See ziehen.

Steffi Pyanoe, freie Autorin

10. Sauna am Schlaatz

Der perfekte Feierabend: Ein Abstecher in die Sauna im Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof 28. Entweder dampfen bei 95 Grad und einem stündlichen Aufguss in verschiedenen Aromen, der mit einem Eiswürfel zum Lutschen oder Einreiben eingeleitet wird. Ebenso gibt es eine gemäßigtere Kräutersauna mit Entspannungsmusik – oder einem Dampfbad mit einer Temperatur von 60 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Wie in den Tropen!

Henri Kramer, Redakteur

Sie haben auch noch Tipps für den Herbst? Schreiben Sie uns an potsdam@pnn.de!