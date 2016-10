14.10.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Schlägerei an der S-Bahn

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Am S-Bahnsteig des Potsdamer Hauptbahnhofs gab es eine Schlägerei, eine Fußgängerin wurde in Babelsberg angefahren und zwei VW-Kleintransporter wurden in Bornstedt gestohlen.

Schlägerei an der S-Bahn

Innenstadt - Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am Mittwochabend auf dem S-Bahnsteig des Hauptbahnhofes. Laut Polizei drängelte sich ein 30-Jähriger durch die anderen Fahrgäste, um in die Bahn einzusteigen. Daraufhin schlug ihm ein 35-Jähriger ins Gesicht. Der Drängler schlug mit seinem Beutel zurück, wobei ein Glas oder eine Flasche in dem Beutel zersprang. Von den Scherben wurde der 35-Jährige verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen beide Männer.

Fußgängerin angefahren

Babelsberg - Am Mittwochabend ist am Babelsberger Lutherplatz eine Fußgängerin angefahren worden. Ein 37 Jahre alter Audifahrer hatte die 32-Jährige offenbar beim Abbiegen aus der Friedrich-Engels-Straße übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde vom Auto erfasst und prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe. Sie musste mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Fahrradfahrer übersehen

Babelsberg - Ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochabend an der Wetzlarer Straße angefahren worden. Ein 22-jähriger Berliner VW-Fahrer übersah den Radler an der Einmündung von der Orenstein-und-Koppel-Straße. Der Radler wurde von dem Auto erfasst und stürzte. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei VW-Kleintransporter entwendet

Bornstedt - In der Nacht zum Donnerstag sind zwei VW-Kleintransporter gestohlen worden. Die Autos standen in der Von-Klitzing-Straße und in der Kirschallee, eines konnte per GPS später noch in Polen geortet werden. Die Fahndung der polnischen Polizisten blieb aber erfolglos. Die Kripo ermittelt.