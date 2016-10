14.10.2016

von Steffi Pyanoe Drucken

Tipps fürs Wochenende in Potsdam und Brandenburg : Wo man den echten Herbstblues findet und wie man ihn wieder los wird

Bild vergößern In den vergangenen Tagen war es in Potsdam recht regnerisch. An Wochenende werden bis zu zehn Grad und weniger Regen erwartet. Foto: dpa

Noch nichts vor am Wochenende? Wir geben Tipps, was in Potsdam und in Brandenburg los ist.

Kurzer Weltraumausflug. „Galaxien – von der Milchstraße in den Kosmos“ heißt die Fulltime-Show unter der Planetariumskuppel, ein 360-Grad-Film durch das Weltall. Es geht darum, wie sich Milliarden von Sternen zu Galaxien zusammenballen und woraus eigentlich eine Galaxie besteht. Die Show ist geeignet für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene. Los geht es am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Planetarium, Gutenbergstraße 71/72. Der Eintritt kostet 5,50 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Musik im Havelland. Die Havelländischen Musikfestspiele gastieren im Landgut Stober bei Nauen. Die Junge Kammerphilharmonie Berlin unter der Leitung von Aurélien Bello spielt Mendelssohn Bartholdys 2. Streichersinfonie und Wagners „Siegfried Idyll“. Ein Highlight ist die Uraufführung von Bearbeitungen dreier Liszt-Lieder. Solistin ist die junge Sängerin Sarah van der Kemp. Die Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Schüler zahlen die Hälfte. Anfahrt: Landgut Stober, Behnitzer Dorfstraße 29-31, 14641 Groß Behnitz, mehr Infos >>

Start auf den Kufen. Das Schöne am Herbst: Die Eislaufsaison beginnt. In Berlin eröffnen einige Eisbahnen die Saison. So kann man ab Samstag 9 Uhr im Erika Hess Eisstadion Wedding, Müllerstraße 185, 13353 Berlin, eislaufen bei flotter Musik. Am Kiosk gibt es Pommes, Süßes und Getränke. Sonntags und feiertags ist von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch das Eisstadion Neukölln in der Oderstraße 182 in 12051 Berlin ist wieder geöffnet, ebenso das Horst-Dohm-Eisstadion Wilmersdorf in der Fritz-Wildung-Straße 9, 14199 Berlin. Genau Infos zu allen Eislaufmöglichkeiten, Öffnungszeiten und Preisen auf www.berlin.de.

Hühnchen gegen Herbstblues. Je kälter es wird, desto mehr Spaß macht es, gemeinsam zu kochen. In der Kochschule Steffi Metz, Dortustraße 55, findet am Samstag ein Kochkurs zur französischen Landküche statt. Die Teilnehmer kochen vier Gänge, Vorspeisen, Coq au Vin und eine Tarte au Citrone, anschießend wird gemeinsam geschmaust. Los geht’s um 18 Uhr, 89 Euro kostet es pro Person. Infos und Anmeldung online oder unter Tel.: 0174/975 42 08.

Jede Menge Kürbisse. Das prächtige Herbstgemüse Kürbis ist allgegenwärtig. In der Töpferei Malenz in Velten findet Samstag und Sonntag ein Kürbisfest statt, von 10 bis 18 Uhr gibt es den Kürbis in vielen Varianten zu essen. Es gibt einen Kunsthandwerksmarkt, der Holzgestalter Peter Kirchhoff zeigt Schmuck und Skulpturen und die Töpferei ist geöffnet. Hier kann man seine eigenen Teller herstellen. Adresse: Alte Feuerwache, Am Anger 1, 16727 Velten. Ein Blick in die Töpferwerkstatt ist erwünscht, die Töpferscheibe wird zum Fest in Bewegung sein, Kinder dürfen in diesem Jahr ihre Frühstücksteller selber gestalten. Holzgestalter Peter Kirchhoff stellt übrigens seine Werke aus einheimischen Hölzern her. Wer hier nicht das findet, was er sucht, kann zum Kürbisfest im nahgelegenen Kremmen weiterfahren. Das findet Samstag und Sonntag ab 11 Uhr statt. Mit Markt, Kinderkarussell, Bungee-Trampolin, mit Schaukochen und einem Kürbiswettbewerb. Es gewinnt, wer das Gewicht der Dicken am besten schätzen kann. Am Samstag um 15 Uhr singt der Kremmener Shantychor. Anfahrt: Scheunenweg 29, 16766 Kremmen.

Hirsche besuchen. Im Wald ist ganz schön was los zur Zeit, die Hirsche kämpfen um ihre Frauen. Meistens sehr lautstark. „Willst du mit mir gehen? Romanze unter Hirschen“ heißt eine abendliche Führung durch das Wildgehege Glauer Tal. Es geht durch den Wald, wo in der Dämmerung einiges los sein könnte. Dabei wird das Brunftverhalten der Hirsche erklärt. Am Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Die Teilnahme kostet 6 Euro pro Person, inklusive Heißgetränk. Treffpunkt: Naturparkzentrum am Wildgehege Glauer Tal, Glauer Tal 1, 14959 Trebbin OT Blankensee, Tel.: (033731) 70 04 60, mehr Infos >>

Kneipenkur mit Herbstblues. In acht Kneipen in Werder (Havel) wird Samstagnacht Livemusik gespielt, zum Beispiel gibt es im Bürgerstübchen Bluesrock von Jürgen Gehrhardt & the TB-Session-Band. In der Kneipennacht fährt ein Shuttle-Bus von Haus zu Haus. Das Ticket, erhältlich in allen Lokalen, gilt für alle Orte und den Bus. Wer in Werder nicht genug kriegt, fährt weiter nach Brandenburg/Havel, auch da wird am Samstag die Kneipennacht gefeiert – mit 28 Teilnehmern und Bands.

Hier gibt es das Programm >>

Knollen pflanzen. Im Volkspark wird am Sonntag von 13 bis 18 Uhr dem Herbst gehuldigt – mit Musik, Basteln, Sport und Spiel. Bereits am Samstag findet ein Dahlienmarkt statt. Von 13 bis 16 Uhr gibt es eine große Auswahl an Blumenknollen zu kaufen, die jetzt noch in die Erde sollen, um im kommenden Sommer und Herbst zu blühen – so wie man es derzeit im Park bewundern kann.