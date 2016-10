17.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Vermisster Rentner tot aufgefunden

Seit vergangener Woche Mittwoch wurde der demente 81 Jahre alte Manfred S. aus Potsdam vermisst. Am Wochenende wurde sein lebloser Körper gefunden.

Potsdam - Am Wochenende ist die Leiche des seit Mittwoch vermissten Manfred S. gefunden worden. Einem Polizeisprecher zufolge habe ein Anwohner bei einem Rundgang am großen Ravensberg den leblosen Körper entdeckt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Der 81-Jährige wurde seit Mittwochvormittag vermisst. Er wurde zuletzt in seiner Seniorenresidenz in der Waldstadt II gesehen, die Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei ging davon aus, dass sich S. in einer hilflosen Lage befinden könnte. Er war dement, orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen, hieß es am vergangenen Freitag. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe.