13.10.2016

Muslime in Potsdam : Potsdam verhandelt mit Land Brandenburg über neue Moschee

Bild vergößern Muslime beim ersten Freitagsgebet in der begrünten Orangerie der "Biosphäre" in Potsdam. Foto: R. Hirschberger/dpa

Potsdamer Muslime beten freitags nun in der Orangerie der Biosphäre. Langfristig möchte der Verein aber eine neue Moschee. Demnächst beginnen die Verhandlungen dazu.

Potsdam - In der nächsten Woche sollen Verhandlungen zwischen Stadt und Land über einen dauerhaften Standort für eine neue Moschee beginnen. Denn für Religionsangelegenheiten und deren Finanzierung sei das Land zuständig, nicht die Stadt, erklärte Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) am Mittwoch im Hauptausschuss.

Wie berichtet waren in den vergangenen Monaten immer mehr Menschen, vor allem Flüchtlinge, zu den Freitagsgebeten in die Al Farouk Moschee in der Straße Am Kanal gekommen, viele mussten auf dem Gehweg davor beten. Die Stadt hat ihnen für den Winter die an Freitagnachmittagen weitgehend leer stehende Orangerie-Halle der Biosphäre zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung würden Betriebskosten erhoben, sagte Schubert auf Nachfrage der AfD, ob für die Orangerie auch Miete verlangt wird.