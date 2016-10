13.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Radfahrerin leicht verletzt

Eine 34 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am frühen Dienstagnachmittag in der Charlottenstraße an der Ecke zur Friedrich-Ebert-Straße von einem Volkswagen erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat die Frau nach dem Unfall selbstständig einen Arzt aufgesucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehrere Hundert Euro.