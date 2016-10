Ungebrochene Nachfrage

Bild vergößern Neue Gesichter. An der FH Potsdam startete am Montag das Semester. Foto: J. B.

An der Fachhochschule Potsdam (FH) ist die Nachfrage nach Studienplätzen unverändert groß. Die Studienplatzkapazität in den Bachelorstudiengängen sei vollständig ausgelastet, konnte die FH zum Semesterstart nun berichten. Von den rund 5000 Frauen und Männern, die sich in diesem Jahr für einen der 24 Studiengänge an der FH Potsdam beworben haben, wurden zum Wintersemester nach aktuellem Stand 811 immatrikuliert. Damit sind aktuell 3226 Studierende an der FH eingeschrieben, darunter 1885 Frauen und 304 ausländische Studierende.

Besonders nachgefragt war an der FH, wie bereits in den Vorjahren, der Studiengang Soziale Arbeit mit 2013 Bewerbern. Einen Anstieg der Immatrikulationen gab es im Studiengang Architektur und Städtebau. Auch die drei neuen Masterstudiengänge „Urbane Zukunft“, „Frühkindliche Bildungsforschung“ und „Childhood Studies and Children’s Rights“, die erstmals angeboten werden, waren laut der FH gut nachgefragt. Offiziell wurden die Erstsemester der FH am Dienstag dieser Woche begrüßt.

Zum Semesterauftakt begrüßt die FH Potsdam auch zwei neue Professorinnen. Die Geologin und Denkmalpflegerin Dr. Jeannine Meinhardt wurde zum 1. September als Professorin für „Konservierung und Restaurierung – Stein“ am Fachbereich Architektur und Städtebau berufen. „Mich reizt die Arbeit mit den jungen Studierenden, die den Wunsch und auch den Mut haben, sich mit ihrem Studium und ihrem späteren Beruf für den Erhalt unseres Kulturgutes zu engagieren“, sagte Jeannine Meinhardt zu ihrem neuen Job. Die Künstlerin und Interactiondesignerin Myriel Milicevic verstärkt seit 1. September als Professorin für „Elementares Gestalten – Form und Prozess“ den Fachbereich Design der FH Potsdam. „Mich begeistert die Offenheit an der FH Potsdam, wo sich Studierende über die einzelnen Fächer hinaus auf unterschiedlichen Designgebieten ausprobieren und eigene Schwerpunkte setzen können“, sagte Myriel Milicevic zu ihrem Einstand.

Auch an der Filmhochschule Potsdam zeigen die Bewerber- und Studierendenzahlen kontinuierlich nach oben. Mit 1616 Bewerbungen 2016 steigt die Zahl mit Ausnahmen des Spitzenjahres 2014 (1619) seit sieben Jahren an, 2009 gab es lediglich 933 Interessenten. Die drei am stärksten nachgefragten Studienrichtungen sind der Bachelor Schauspiel (604), der Bachelor Regie (307) und der Bachelor Drehbuch/Dramaturgie (100). Auch die Zahl der Immatrikulationen liegt mit aktuell 192 Zulassungen fast doppelt so hoch wie 2009, als es noch 100 waren, im Vorjahr 169. Unter den Erstsemestern sind 117 Frauen und 34 Studierende aus anderen Ländern. Offizieller Studienstart an der Filmuni war am 4. Oktober. Die Filmuni hatte im vergangenen Jahr rund 625 Studierende.

Was ein Studium an der Filmuniversität Babelsberg bringen kann, zeigte unlängst Regie-Absolvent Felix Ahrens (30). Ende September erhielt er für seinen Abschlussfilm „Am Ende der Wald“ den silbernen Studenten-Oscar der „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ in Hollywood. Kix