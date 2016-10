12.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : 75-Jähriger am Steuer ums Leben gekommen

Ein 75-jähriger Autofahrer brach in Potsdam vermutlich aus gesundheitlichen Gründen am Steuer zusammen, verriss das Steuer, es kam zur Kollision. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist in Potsdam am Steuer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben brach der Mann am Mittwoch vermutlich aus gesundheitlichen Gründen am Steuer zusammen, verriss das Steuer und es kam zur Kollision. Die 72-jährige Beifahrerin und die 66 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos auf der Rückertstraße blieben ohne Verletzungen. Ein Notarzt konnte beim mutmaßlichen Unfallverursacher nur noch den Tod feststellen.

Es wird vermutet, dass der Mann infolge seiner gesundheitlichen Probleme im Vorfeld der Karambolage starb. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 6000 Euro geschätzt. (dpa)