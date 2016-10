12.10.2016

von Jana Haase

Polizeibericht für Potsdam : Wieder drei Skoda Octavia in Potsdam gestohlen

Diebe haben es auf Autos des Modells Skoda Octavia abgesehen. In der zweiten Nacht in Folge wurden mehrere Skodas in Potsdam gestohlen.

Potsdam - Die Diebstahlserie von Autos des Modells Skoda Octavia hält an: In der Nacht zum Mittwoch sind erneut drei Skoda Octavia in Potsdam gestohlen worden. Die Diebe schlugen diesmal in der Saarmunder Straße, in der Kiezstraße und in der Erich-Weinert-Straße zu.

Erst am Dienstag hatte die Polizei den Diebstahl von drei Skoda Octavia vermeldet. Diebe hätten es seit Wochen offenbar besonders auf das Modell abgesehen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Potsdam am Mittwoch den PNN.

Gestohlen würden die Autos nicht nur in Potsdam, sondern im Land Brandenburg. Zur Vorgehensweise der Diebe gebe es noch keine Anhaltspunkte. Wer etwas zu den Taten sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0331/55 08 1224 zu melden.