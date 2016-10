12.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Babelsberg: Quadfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Babelsberg wurde ein Quadfahrer schwer verletzt. Eine Radfahrerin wurde außerdem bei einem Unfall in Potsdam-West leicht verletzt.

Quadfahrer schwer verletzt

Babelsberg - Ein 30 Jahre alter Quadfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Babelsberg schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen wollte eine 25-jährige Renaultfahrerin gegen 8.30 Uhr die Großbeerenstraße, von der Grünstraße kommend, in Richtung der Heinrich-George-Straße überqueren. Dabei nahm sie einem 30-jährigen Quadfahrer aus Potsdam-Mittelmark, der die Großbeerenstraße Richtung Innenstadt befuhr, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Quad gegen einen parkenden Opel geschleudert wurde. Sanitäter mussten den Quadfahrer ins Krankenhaus bringen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10 000 Euro beziffert.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Potsdam-West - Bei einem Unfall ist am Montagnachmittag in der Straße Auf dem Kiewitt eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizei öffnete eine 29-jährige Autofahrerin gegen 16.30 Uhr die Fahrertür ihres Fiat – offenbar ohne auf die nachfolgende Radlerin zu achten. Die 53-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen an Arm und Bein zu. Sanitäter brachten sie ins Krankenhaus.

Drei Skodas gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind im Stadtgebiet drei Fahrzeuge des Modells Skoda Octavia gestohlen worden. Aus der Sellostraße in der Brandenburger Vorstadt verschwand ein schwarzer Skoda mit dem Kennzeichen PM-AX 429. Aus der Erich-Weinert-Straße in der Waldstadt wurde ein grauer Skoda mit dem Kennzeichen P-KY 269 entwendet. Ein weiterer schwarzer Skoda mit dem Kennzeichen P-LB 289 wurde gestohlen gemeldet. Nach den Fahrzeugen wird international gefahndet.