12.10.2016

Die Klinik vorangetrieben und vergrößert St. Josef verabschiedet Chefarzt Eckart Frantz

Fast 15 Jahre lang leitete Eckart Frantz, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe, die Klinik für Innere Medizin im St. Josefs-Krankenhaus. Jetzt geht er in den Ruhestand, aus gesundheitlichen Gründen schied der 60-Jährige bereits Anfang des Jahres aus dem Dienst und Gesine Dörr wurde seine Nachfolgerin. Am heutigen Mittwoch wird Frantz offiziell von Kollegen und Wegbegleitern in den Ruhestand verabschiedet.

Viel ist passiert in den Jahren, in denen Frantz Chefarzt war. So wurde die Abteilung Innere Medizin zur größten Klinik innerhalb von St. Josef. Zwei Umbauten und Erweiterungen fanden statt. Heute gibt es hier 100 Betten, etwa 5000 Patienten werden jedes Jahr stationär behandelt. „So viele, wie in das Olympiastadion passen“, sagt Frantz nicht ohne Stolz. Wichtig war ihm dabei stets eine enge Kooperation mit dem Bergmann-Klinikum. Wenn eine Behandlung im Josefs nicht möglich war, verlegte man den Patienten zu den Kollegen im städtischen Klinikum – und umgekehrt: „Wenn bei denen in der Notaufnahme die Luft brannte, nahmen wir ihnen Patienten ab.“

Unter Frantz’ Leitung wurden zudem der Aufbau und die Zertifizierung spezieller interdisziplinärer Organzentren vorangetrieben. Jetzt gibt es eine Schlaganfall-Unit, ein Brustschmerzzentrum, ein Darmzentrum und ein Hand- und Fußzentrum. „Wir sind gut aufgestellt, sozusagen von Kopf bis Fuß“, sagt Frantz. Auch die Kooperation mit ambulanten Praxen, wie der großen Kardiologie auf dem Josefs-Gelände, war ihm stets wichtig.

Frantz stammt aus Süddeutschland, seit 38 Jahren lebt er in Berlin. Im dortigen Deutschen Herzzentrum absolvierte er seine Ausbildung und wurde stellvertretender Chefarzt, bevor er nach Potsdam kam. Jetzt freut er sich auf Zeit für sich selbst, vor allem seine Genesung, für Familie und sein Hobby Geschichte. So editierte er vor vier Jahren die Geschichte des Josefs-Krankenhauses.Steffi Pyanoe