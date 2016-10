POTSDAM EXKLUSIV

12.10.2016

Vorpremiere für Dani Levys Komödie „Die Welt der Wunderlichs“ im preisgekrönten Thalia-Kino

Eigentlich ging es am Montagabend im Babelsberger Thalia-Kino um Dani Levys neue Komödie „Die Welt der Wunderlichs“, die in einer Vorpremiere gezeigt wurde. Doch für den Produzent des Werks, den Potsdamer X-Filme-Chef Stefan Arndt, gab es noch einen anderen Grund zu feiern: den Preis für das beste Kinoprogramm Deutschlands, den das Babelsberger Kiez-Kino vergangene Woche erhalten hatte. Arndt ist nicht nur Filmproduzent, sondern schon seit den 1990er-Jahren Mitgesellschafter des Babelsberger Thalia-Kinos. Natürlich besann man sich auch noch auf den eigentlichen Anlass: Die Vorpremiere von Levys überdrehter Familienkomödie. Im Mittelpunkt stehen ein siebenjähriges Kind, das an ADHS leidet, eine alleinerziehende Mutter kurz vor dem Durchdrehen, wunderbar gespielt von Katharina Schüttler, sowie ein psychisch kranker Vater: All das wird zum tragikomischen Familien- Chaos. Schüttler, die wie Schauspiel-Kollege Steffen Groth ins Thalia-Kino gekommen waren, erinnerte sich an anstrengende Drehtage. Groth verglich die Filmarbeiten an vielen Drehorten, unter anderem in Hessen und Baden-Württemberg, mit einer Zirkusproduktion. Dabei, so Produzent Arndt, „wollten wir bewusst nicht in Berlin oder Potsdam drehen, sondern dorthin gehen, wo Filmteams lange nicht mehr waren – in Westdeutschland“.