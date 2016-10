11.10.2016

von Henri Kramer Drucken

Potsdams letzte Innenstadt-Brache : Das ist der neue Investor für die nördliche Speicherstadt

von Henri Kramer

Bild vergößern So soll es einmal in der nördlichen Speicherstadt aussehen. Visualisierungen: HSA/TchobanVoss/Hager

In der nördlichen Speicherstadt soll ein neuer Stadtteil entstehen - für 180 Millionen Euro. Nun ist auch klar, wer der neue Investor ist.

Potsdam - Für das ambitionierte Projekt eines neuen Wohn-, Handels- und Gewerbequartiers in der nördlichen Speicherstadt in Potsdam ist mit der Reggeborgh Projektentwicklung Deutschland GmbH ein neuer Investor gefunden worden. Die Brache nahe der Innenstadt solle in einem Joint-Venture mit dem Potsdamer Projektentwickler Asenticon bebaut werden, teilte die kommunale Bauholding Pro Potsdam am Dienstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Das Gremium gab dabei grünes Licht für den Verkauf des Pro-Potsdam-Grundstücks, 17 Millionen Euro will die Gesellschaft wie berichtet für das Areal in Wasserlage haben.

Die Konzernmutter Reggeborgh sei ein niederländisches Unternehmen mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Umsetzung von Immobilienprojekten, auch in der Potsdamer Mitte. Zudem ist Reggeborgh mit dem Baukonzern Kondor Wessels verbunden. Beide Unternehmen hatten gemeinsam das Geschäftshaus HQ Humboldt Potsdam an der Langen Brücke in der Mitte entwickelt.

Mehr zu dem Thema lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Potsdamer Neuesten Nachrichten.