11.10.2016

Nebenrolle für Potsdam : Christian Ulmen dreht neue Serie "Jerks" in Potsdam

von Marco Zschieck

Bild vergößern Der Wahlpotsdamer Christian Ulmen dreht seine neue Comedyserie "Jerks" in Potsdam. Foto: dpa

Der Wahlpotsdamer Christian Ulmen steht für seine neue Comedyserie "Jerks" vor der Kamera und führt auch Regie. An 20 Orten in Potsdam wird gedreht, unter anderem in der Brandenburger Straße und am Bassinplatz.

Potsdam kommt ins Fernsehen: Eine nicht unbeachtliche Nebenrolle soll die Stadt nämlich in der TV-Serie mit dem Titel „Jerks“ (englisch „Trottel“) spielen. Dahinter verbirgt sich eine Comedyserie mit dem Potsdamer Schauspieler Christian Ulmen („Maria, ihm schmeckts nicht!“), die auf dem realen Leben des selbigen beruhen soll. Und das spielt sich eben zu großen Teilen in Potsdam ab. Am gestrigen Montag waren Ulmen und das Kamerateam deshalb in der Brandenburger Straße unterwegs, wo in einem Ladengeschäft gedreht wurde. Auch auf dem Bassinplatz wurde das Team gesehen. Der 41-Jährige führt bei der Serie auch selbst Regie. Es gebe „bewusste Überschneidungsmomente“ mit dem realen Leben des Schauspielers, hieß es.

„Jerks“ wird die erste exklusive Eigenproduktion des Streamingdienstes Maxdome sein. Im Mittelpunkt der Serie stehen Ulmen und Fahri Yardim („Tschiller: Off Duty“) als beste Freunde, die ein eher chaotisches und turbulentes Leben führen. Die Zuschauer sollen die beiden in absurden Alltagsmomenten und als moralische Grenzgänger erleben, die kein Fettnäpfchen auslassen. Im Januar 2017 soll die zunächst auf zehn Folgen angelegte Serie als Video-on-Demand bei Maxdome zu sehen sein und voraussichtlich im März auf ProSieben ausgestrahlt werden.