07.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Diebstahl im Babelsberger Autohaus: Zwei Fahrzeuge geklaut

Diebe klauten zwei Autos und zwei weitere Kennzeichen aus einem Autohaus in Babelsberg. Die Fahrzeuge und Kennzeichen wurden international zur Fahndung ausgeschrieben.

Diebstahl im Autohaus – zwei Fahrzeuge geklaut

Babelsberg - Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag ein Autohaus in der Babelsberger Grünstraße um zwei Pkw erleichtert. Wie die Polizei gestern mitteilte, habe sich das Unternehmen am frühen Morgen gemeldet und den Diebstahl angezeigt. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich demnach um einen Ford S-Max und einen Ford Cougar, die sich auf einem nicht umzäunten Außengelände befanden und kein Kennzeichen hatten. Zudem wurde festgestellt, dass von zwei weiteren Fahrzeugen die Kennzeichen fehlten. Es sei davon auszugehen, dass die Täter diese an die gestohlen Fahrzeuge montiert haben. Es handelt sich dabei um die Kennzeichentafeln B-BC 8889 und TÜ-V 4701. Die Fahrzeuge und Kennzeichen wurden international zur Fahndung ausgeschrieben.

Zwölfjährige bei Sturz mit dem Fahrrad verletzt

Jägervorstadt - Eine zwölfjährige Schülerin ist am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Schule mit ihrem Fahrrad gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie auf dem Uhlenweg und kam wegen der Nässe auf dem Kopfsteinpflaster zu Fall. Die Schülerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die Mutter wurde über den Unfall informiert.