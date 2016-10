07.10.2016

von Steffi Pyanoe

Tipps für Potsdam und Brandenbu : Schöne alte Blechlawine, Zugvögel und ein Weltraumflug

von Steffi Pyanoe

Noch nichts vor am Wochenende? Wir haben ein paar Tipps, was in Potsdam und Umgebung los ist.

Glücksvögel beobachten. Etwa 60 000 Kraniche rasten derzeit an den Linumer Teichen im Rhin- und Havelluch. Hier schlagen sie sich auf den abgeernteten Feldern die Bäuche voll, bevor es weitergeht Richtung Frankreich, an den Stausee Lac du Der Chantecoq in der Champagne. Am Samstag und Sonntag um 15 Uhr findet in Linum ein Vortrag über die Glücksvögel statt, Bilder von Kranichen in ihren Brutgebieten, auf ihren Wanderwegen und aus den Überwinterungsgebieten. Anschließend kann man den abendlichen Einflug Tausender Kraniche ins Rhinluch live erleben. Storchenschmiede Linum, Nauener Straße 54, 16833 Linum, Tel.: (033922) 50 500, der Eintritt kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Klanglabor in Kladow. Der Berliner Multiinstrumentalist, Sänger, Komponist und Produzent Simon Theisen dirigierte die UdK-Bigband und tourte mit einer Ska-Punk-Combo als Posaunist durch Deutschland, er komponierte die Erkennungsmelodie der Bundeswehr und ist musikalischer Leiter des Generationenchores Potsdam. Heute Abend findet seine erstes Solokonzert statt, um 20 Uhr im Gutshof Neukladow, Neukladower Allee 9–12, 14089 Berlin. Der Eintritt zu „Theisens Klanglabor“ kostet 10 Euro.

Töpfe kaufen. In Rheinsberg geht es um Pötte und mehr – beim Töpfermarkt. Samstag und Sonntag ab 10 Uhr stellen im gemütlich-historischen Stadtzentrum mehr als 100 Töpfer und Keramiker aus ganz Deutschland ihre Waren aus, künstlerische Einzelstücke, Kleinserien, Schmuck aus Ton, Skulpturen und Plastiken, aber auch Gebrauchsgeschirr. Tipp: Am Samstag um 13 und 15 Uhr finden szenische Führungen durch das Rheinsberger Schloss statt: Hofdame und Freiherr führen in Kostümen und im historischen Dialog durch das Gebäude, Mühlenstraße 1, 16831 Rheinsberg, Eintritt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Fast gleich um die Ecke, in Kyritz, findet am Samstagabend ab 20 Uhr die Kneipennacht statt, 10 Euro kostet das Ticket für sämtliche Kneipen, in denen es Livemusik gibt.

Schönes altes Blech. Auf das Alter kommt es nicht an? Doch. Bei der Oldtimermesse Motorworld Classics in Berlin gibt es Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr Oldtimer, Youngtimer, Liebhaberfahrzeuge, Bikes und Raritäten zu sehen – in den historischen Hallen der Messe Berlin sowie im Sommergarten unterm Funkturm. Es finden Wettbewerbe und Auktionen statt, Signierstunden mit Rennfahrer-Stars und am Sonntag von 12 bis 14 Uhr senden die RadioEins „Sonntagsfahrer“ live vom Messegelände. Messedamm 22, 14055 Berlin. Eine Tageskarte kostet 15 Euro, für Familien 28 Euro. Mehr Infos auf www.motorworld-classics.de.

Mozart am Nachmittag. Ein kleines, aber feines Klavierkonzert findet am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr im Schloss Glienicke, Königstraße 36, statt. Tomoko Takahashi spielt Werke von Mozart, Schumann und Debussy, der Eintritt kostet 10 bis 20 Euro, Kinder unter sechs Jahren frei.

Träumerei. Ein Junge fliegt in den Weltraum – ein Traum? Ein wahr gewordener Traum? Die magische Geschichte von und mit Benjamin van Dyck und Pasquale Ramires, geeignet für Kinder und Erwachsene, wird am Samstag im E-Werk Zossen erzählt und gespielt. Anschließend gibt es Live-Musik. Anfahrt: Am Nottehafen 4, 15806 Zossen.