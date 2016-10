06.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Step-Kehrmaschine kippt um - und sorgt für Staus

Bild vergößern Mehrere Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: J. Haase

Eine Kehrmaschine der Stadtentsorgung ist vor der Langen Brücke umgekippt. Es kam zu Rückstaus in Potsdams Mitte.

Potsdam - Am späten Donnerstagmorgen ist eine Kehrmaschine der Stadtentsorgung Potsdam (Step) in der Höhe des Hotels Mercure umgekippt und sorgte für Staus in der Breiten Straße bis zur Zeppelinstraße und über die Lange Brücke. Wie eine Polizeisprecherin den PNN mitteilte, wurde eine Person dabei leicht verletzt.

Noch ist unklar, ob es sich dabei um den Fahrer des Step-Wagens handelte. Kurzfristig kam es zu Straßensperrungen, der Verkehr wurde umgeleitet.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit ebenfalls noch unklar.