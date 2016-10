06.10.2016

von Peer Straube Drucken

Um 700 Millionen Euro an den Top Ten vorbei : Hasso Plattner hat das elfgrößte Vermögen in Deutschland

von Peer Straube

Bild vergößern Mäzen und Software-Milliardär Hasso Plattner - hier mit Oberbürgermeister Jann Jakobs - ist nun Potsdams Ehrenbürger. Foto: B. Settnik/dpa

SAP-Mitbegründer und Potsdamer Ehrenbürger Hasso Plattner ist einer der reichsten Deutschen. Doch die Top Ten knackt er nicht.

Potsdam - In zwölf Monaten eine halbe Milliarde Euro dazuverdient, insgesamt 8,3 Milliarden Euro auf der hohen Kante – und trotzdem reicht’s nicht für die Top Ten: SAP-Mitbegründer Hasso Plattner hat aktuell das elftgrößte Vermögen in Deutschland. Das geht aus der aktuellen „Reichstenliste“ hervor, die das „Manager Magazin“ in seiner Oktoberausgabe veröffentlicht hat. 700 Millionen Euro fehlen ihm demnach zu einer Top-Ten-Platzierung.

Vor einem Jahr hätte Plattners heutiger Kontostand noch für einen Platz unter den zehn reichsten Deutschen gereicht. Dennoch hat der Mäzen, der mehr als 20 Millionen Euro für das Potsdamer Stadtschloss gespendet hat und der von den Stadtverordneten zum Potsdamer Ehrenbürger gemacht wurde, im Ranking gegenüber dem Vorjahr an Boden gut gemacht. 2015 lag er mit 7,8 Milliarden Euro auf Platz 13, 2014 war er mit 7,5 Milliarden Euro ebenfalls Elfter.

Auch weitere Superreiche mit Potsdam-Bezug

Von Plattner abgesehen finden sich in der Liste der 500 reichsten Deutschen noch weitere prominente Namen, die einen Bezug zu Brandenburgs Landeshauptstadt haben. So rangiert Verlegerin Friede Springer, die lange Jahre in Potsdam gelebt hat, mit einem geschätzten Vermögen von 3,8 Milliarden Euro auf Platz 29. Knapp 150 Plätze darunter, auf Rang 174, ist die Familie Sander gelistet. Auf 0,8 Milliarden Euro beläuft sich der Kontostand der Erben des Kosmetikkonzerns Wella, Gisa und Hans-Joachim Sander, denen am Heiligen See zwei Villen gehören. Von einer dritten – der Villa Kellermann, die sie vor elf Jahren bei einer Zwangsversteigerung gekauft hatte – hat sich das Ehepaar wie berichtet vor einiger Zeit wieder getrennt.

Auf Platz 270 und damit weitere knapp 100 Plätze unter den Sanders rangiert mit einer halben Milliarde Euro Friedrich Christian Flick, dessen von ihm gegründete und nach ihm benannte Stiftung ihren Sitz in Potsdam hat.

Rund 100 Millionen Euro weniger als Flick besitzen Klaus und Bastian Fassin, denen der Süßwarenhersteller Katjes gehört. Die Fassins belegen damit Platz 331 der Reichstenliste. Auch in Potsdam betreibt Katjes eine Bonbonfabrik, die jetzt ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

Streletzky hat Anteile am Filmpark Babelsberg

Ein Privatvermögen von geschätzten 250 Millionen Euro nennt schließlich Ekkehart Streletzky sein Eigen. Der Unternehmer, dem unter anderem das Estrel-Hotel in Berlin gehört, hält auch Anteile am Filmpark Babelsberg, den er seinerzeit gemeinsam mit Friedhelm Schatz gekauft hatte.

Angeführt wird die Liste der Superreichen wie im Vorjahr von den Geschwistern Susanne Klatten und Stefan Quandt. Das Vermögen der BMW-Großaktionäre beläuft sich den Schätzungen des „Manager Magazins“ zufolge auf aktuell 30 Milliarden Euro – was gegenüber 2015 einen satten Zuwachs von 3,5 Millionen Euro bedeutet. Platz zwei belegt wie berichtet die Familie Reimann mit 29 Milliarden Euro. Die früheren Eigentümer des Chemiekonzerns Benckiser haben laut dem Magazin ihr Vermögen vor allem durch die Übernahmen des Kaffeeunternehmens Jacobs Douwe Egberts und des Shampoo-Herstellers Wella erfolgreich vermehrt, hieß es. Rang drei belegen Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler, Eigentümer eines Wälzlagerherstellers und Aktionäre des Reifenproduzenten Continental.