06.10.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Auffahrunfall auf der A10

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Auf der Autobahn-Ausfahrt Potsdam-Nord gab es am Dienstag einen Auffahrunfall. Außerdem wurde ein Auto im Golm gestohlen.

Auffahrunfall auf der A10

Marquardt - An der Autobahn-Ausfahrt Potsdam-Nord ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine Potsdamer Autofahrerin wollte gegen 9.30 Uhr an der Anschlussstelle auf die A10 auffahren, musste wegen einer Wanderbaustelle aber anhalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine weitere Autofahrerin, die ebenfalls auf die Autobahn wollte, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Die Potsdamerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden betrug etwa 6000 Euro.

Auto geklaut

Golm - In Golm ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto gestohlen worden. Der Halter des Audi A 6 hatte seinen Wagen am Dienstagabend vor seiner Haustür in der Karl-Liebknecht-Straße abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwoch um 10.15 Uhr bemerkte er, dass es verschwunden war. Das Auto mit dem Kennzeichen P-LQ 310 ist zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.