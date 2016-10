NACHRICHTEN

Nuthestraße: Brückenneubau führt zu Einschränkungen bei der Bahn

Babelsberg - Mit den geplanten Brückenneubauten über die Nuthestraße brechen auch für Bahnpendler schwere Zeiten an. Die Bauarbeiten beträfen sowohl die Regionalbahnstrecke zwischen Magdeburg und Potsdam als auch die S-Bahn-Linien nach Berlin, sagte Bahnsprecherin Karin Schwelgin auf PNN-Anfrage. Beide Strecken werden täglich von Zehntausenden Berufspendlern genutzt. Wie groß die Einschränkungen für den Zugbetrieb tatsächlich sein werden, darüber könne man derzeit aber „noch keine belastbaren Aussagen treffen“, so Schwelgin. Wie berichtet will der Landesbetrieb Straßenwesen die beiden maroden Hochstraßenbrücken über die Friedrich-List-Straße und die Bahngleise in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils durch Neubauten ersetzen. In dieser Zeit müssen Autofahrer auf der Nuthestraße mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Während des Abrisses einer zweispurigen Richtungsfahrbahn kann der Verkehr zeitweise nur jeweils einspurig rollen. Auch Tempolimits sind geplant. An Werktagen werden die fraglichen Abschnitte der Nuthestraße jeweils von rund 60 000 Autos genutzt. pee

Baubeginn für Radweg zwischen Stern und Schlaatz

Am Stern/Schlaatz - Der seit Jahren geplante Ausbau des Fuß- und Radwegs zwischen den Stadtteilen Am Stern und Schlaatz hat begonnen. Seit dem gestrigen Dienstag wird an der Strecke zwischen Wetzlarer Bahn und Neuendorfer Straße entlang der Nuthestraße gearbeitet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Bauarbeiten an dem etwa einen Kilometer langen Weg sollen etwa neun Wochen dauern und kosten rund 450 000 Euro. Nach der Fertigstellung stehe den Nutzern ein asphaltierter und beleuchteter Weg zur Verfügung, der eine Lücke im bestehenden Netz schließe, hieß es. Das Vorhaben hatte sich zuletzt immer wieder wegen zäher Verhandlungen über einen Grundstücksankauf verschoben. pee