05.10.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Berliner Vorstadt: Schlägerei vor der Disco

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ausgelaufenes Öl am Marquardter Kreisel sorgte für einen Unfall, ein Türsteher einer Disco wurde bei einer Schlägerei verletzt. Außerdem wurde in eine Schlaatzer Wohnung eingebrochen.

Unfall wegen Ölspur

Marquardt - Ausgelaufenes Öl hat am Sonntagnachmittag auf der B273 am Marquardter Kreisel für einen Unfall gesorgt. Zwei Motorradfahrer kamen auf der Ölspur mit ihren Maschinen ins Schlingern und stürzten. Eine 52-jährige Frau krachte dabei mit ihrer Harley Davidson in ein Verkehrszeichen. Der 54-jährige Motorradfahrer hinter ihr konnte der Ölspur ebenfalls nicht mehr ausweichen und stürzte auch. Die 52-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, der 54-Jährige blieb offenbar unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Wer die Ölspur verursacht hat, ist bislang unklar.

Schlägerei vor der Disco

Berliner Vorstadt - Bei einer Schlägerei vor einer Disco ist in der Nacht zum Sonntag ist ein 33-jähriger Türsteher verletzt worden. Laut Polizei gerieten vor der Einrichtung in der Schiffbauergasse zwei Männer in Streit, der schließlich zu einer Rangelei führte. Als der Sicherheitsmitarbeiter eingreifen und die beiden trennen wollte, schlug ihm ein 28-jähriger Mann ins Gesicht. Der Türsteher trug Hämatome davon, die aber keine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Gegen den Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Einbruch am Schlaatz

Schlaatz - Während der Mieter vor dem Fernseher schlief, sind am frühen Montagmorgen Unbekannte in dessen Wohnung im Sperberhorst eingebrochen. Offenbar kletterten die Täter mithilfe einer Räuberleiter auf den verglasten Balkon und drangen durch ein offenes Fenster in die Wohnung ein. Aus einer im Flur liegenden Handtasche stahlen die Täter eine Geldbörse und ein Handy. Der Mieter schlief währenddessen im Wohnzimmer vor dem flackernden Fernseher. Als er ins Bad wollte, überraschte er die Unbekannten im Flur, die daraufhin die Flucht ergriffen.

Seit Jahren ohne Führerschein

Bornim - Eine Frau, die offenbar seit Jahren ohne Führerschein Auto fährt, hat die Polizei am Dienstagnachmittag in der Potsdamer Straße erwischt. Die 57-Jährige war bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten worden. Als sie den Führerschein vorzeigen sollte, gab sie an, dass sie seit Jahren kein solches Dokument mehr besitzt, weil es ihr im Zuge eines Strafverfahrens entzogen wurde. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, zur Sicherheit musste sie auch den Autoschlüssel abgeben. Gegen die 57-Jährige wurde ein neues Verfahren eingeleitet.

Dieseldiebe in Golm

Golm - Das lange Feiertagswochenende haben Unbekannte in der Straße In der Feldmark genutzt, um von einer Baustelle 100 Liter Dieselkraftstoff zu stehlen. Die Täter schoben den Bauzaun beiseite und stahlen neben dem Benzin auch mehrere Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kripo ermittelt.