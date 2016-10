AUSgezeichnet

Ihr Unternehmen hat eine Auszeichnung erhalten? Ihre Firma ist prämiert worden? Die Qualität Ihrer Leistungen wurde zertifiziert? In der Rubrik „Ausgezeichnet“ wollen wir darüber informieren. Über Hinweise per E-Mail an potsdam@pnn.de oder an die Faxnummer (0331) 23 76 300 freuen wir uns.

Silbermedaille für die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP): Die Stadtwerke-Tochter hat für ihr grünes Fernwärmekonzept den zweiten Preis des „Stadtwerke Award 2016“ erhalten. Das kommunale Unternehmen wurde auf dem VKU-Stadtwerkekongress in Leipzig insbesondere für den neuen, im Januar eingeweihten Wärmespeicher am Heizkraftwerk Süd geehrt. Mit der 48 Meter hohen Anlage können jährlich Emissionen in Höhe von 10 000 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Der Speicher ist Teil der EWP-Zukunftsstrategie 2020.

Potsdamer Brote und Brötchen haben Spitzenqualität: Die Waren der vier Potsdamer Bäckereien Braune, Schmidtke, Schröter und Fahland sind vom unabhängigen Institut für Qualitätssicherung von Backwaren mit „sehr gut“ ausgezeichnet worden. Getestet wurden unter anderem Geschmack, Geruch, Krusteneigenschaften und Krumenbild.

Die A.T.U.-Filiale in der Nedlitzer Straße gehört zu den 1000 besten Autowerkstätten in Deutschland. Das ergab eine Leserumfrage der Zeitschrift „Auto Bild“, an der sich deutschlandweit mehr als 11 000 Autofahrer beteiligt hatten. Laut einer Erhebung gibt es in Deutschland etwa 38 000 Autowerkstätten, 21 000 davon sind freie Werkstätten, der Rest gehört zu großen Ketten wie A.T.U.

Die Babelsberger Forschungsfirma Cell Science Systems (CSS) ist mit dem diesjährigen Best Practice Award als „bester Anbieter für die Testung von Nahrungsmittel-Intoleranz Nordamerikas“ ausgezeichnet worden. Das Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan habe CSS als einzigem Unternehmen die Note „exzellent“ verliehen, teilte das Unternehmen mit. Durch den von CSS entwickelten Alcat-Test hätten viele Patienten einen „überdurchschnittlich hohen gesundheitlichen Nutzen bei Beschwerden wie Übergewicht, Magen-Darm-Erkrankungen, Hautausschlägen, Arthritis oder Migräne“ gehabt, hieß es. PNN