04.10.2016

von Henri Kramer

ATLAS : Übern Tellerrand

von Henri Kramer

Früher wurden Stars noch durch Radio und Fernsehen groß. Einige Generationen später bringt die Videoplattform YouTube die Helden der Jugend hervor, deren Videos millionenfach angesehen werden und die mehr Abonnenten als mancher TV-Sender haben. Am Wochenende waren angesagte Stars der YouTube-Szene in Potsdam zu Gast, Tausende Besucher kamen, kreischende Kinder und Teenager inklusive. Es zeigt sich vor allem: Das, was Kinder und Jugendliche heute schon mit Hilfe des Internets anstellen können – etwa quer durch die Welt chatten oder einfach Kurzfilme drehen – unterscheidet sich eben fundamental vom Jugendleben früherer Generationen. Eltern stellt das vor Herausforderungen, auch sie müssen sich auf die neuen virtuellen Welten einlassen – auch wegen einiger Gefahren, die im Online-Kosmos lauern, und über die man mit seinen Kindern reden sollte. Die notwendige Beschäftigung mit dem Medienkonsum der Kinder ist zugleich horizonterweiternd: Denn bei vielen Eltern dürften Namen wie Mario Novembre und Mike Singer, die Hunderttausende Fans haben, kaum bekannt sein.