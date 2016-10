04.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Templiner Vorstadt: Illegale Technoparty im Wald

In einer Kiesgrube nahe der Templiner Straße wurde eine illegale Technoparty gefeiert, die Polizei geht nun gegen die Veranstalter vor. Außerdem wurden zwei Menschen bei Unfällen in Potsdam leicht verletzt.

Templiner Vorstadt - Die Polizei geht gegen die Veranstalter einer illegalen Technoparty in einer Kiesgrube im Wald nahe der Templiner Straße vor. Die Beamten erwischten am Sonntag um 9.30 Uhr vor Ort Personen beim Abbau der Musikanlage. Den Verantwortlichen erwartet eine entsprechende Anzeige.

Einbruch in Eisladen

Innenstadt - Diebe brachen in der Nacht zum Samstag in einen Eisladen in der Brandenburger Straße ein. Die Täter stahlen laut Polizei Bargeld aus der Kasse.

Mann vor Suizid gerettet

Drewitz/Babelsberg - Wegen eines Mannes, der einen Selbstmord angekündigt hatte, kam es am Samstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Der Mann hatte sich offenbar aus Liebeskummer das Leben nehmen wollen. Seine Noch-Ehefrau alarmierte die Polizei. Der Mann konnte an den Gleisen unweit des Bahnhofs Medienstadt gefunden und einem Rettungswagen übergeben werden.

Zwei Personen bei Unfällen verletzt

Bei Unfällen in Potsdam sind am Wochenende zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 14 Uhr kam es offenbar wegen nasser Blätter auf der Straße zum Unfall an der Abfahrt von der Nuthestraße zum Horstweg, wie die Polizei mitteilte. Ein Verletzter wurde vor Ort behandelt. 14.30 Uhr fuhr ein Mercedesfahrer an der Kreuzung Gutenbergstraße/Berliner Straße über eine rote Ampel und stieß mit einem Opel zusammen. Die Opel-Fahrerin wurde nach ambulanter Behandlung im Klinikum entlassen.