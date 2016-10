04.10.2016

Amtsgericht Potsdam : Anklage: Pflegekräfte haben Patienten bestohlen

von Henri Kramer

Innenstadt - Es ist ein Albtraum für gebrechliche Patienten: Pfleger, die ihre Hilflosigkeit ausnutzen und sie bestehlen. Dieser Vorwurf wird nun gegen ein Duo aus Potsdam und Werder/Havel erhoben. Dem Pfleger und der Krankenschwester wird vorgeworfen, als Angestellte des kommunalen Klinikums Ernst von Bergmann mehrfach gestohlen zu haben. Der Prozess startet am 25. Oktober vor dem Potsdamer Amtsgericht. Konkret wird den beiden 32 und 37 Jahre alten Angeklagten mehrfacher Diebstahl und Computerbetrug zur Last gelegt. Angestellt war das Duo in der Geriatrie-Abteilung, die speziell Senioren helfen soll. Dabei soll eine Angeklagte „auf der Grundlage eines gemeinsamen Tatplanes zur Bereicherung am Eigentum von besonders hilflosen und gebrechlichen Patienten“ über den Krankenhauscomputer personenbezogene Daten in Erfahrung gebracht und an ihren Komplizen weitergegeben haben, heißt es in der Gerichtsankündigung für den Prozess. Dann sollen die vermeintlichen Helfer laut Anklage „in wechselnder Tatausführung“ aus den Krankenzimmern Bargeld, Schmuck, EC-Karten und Wohnungsschlüssel entwendet haben. Zudem sollen sie später noch widerrechtlich Bargeld abgehoben und aus den Wohnungen der ahnungslosen Patienten weiteres Bargeld und Schmuck entwendet haben. Allein der entstandene Geldschaden soll laut Gericht etwa 10 000 Euro betragen haben. Die Zahl der mutmaßlichen Opfer ist in der Ankündigung nicht zu finden.

Verhandelt wird der Fall vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts – dieses urteilt allgemein über Vergehen, bei denen die Straferwartung zwischen zwei und vier Jahren Gefängnis liegt. HK