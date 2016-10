TERMINE : Der Tag der Deutschen Einheit in Potsdam

Zum Tag der Deutschen Einheit am Montag (3. Oktober) gibt es auch in Potsdam zahlreiche Veranstaltungen. So öffnet die Gedenkstätte in der Lindenstraße 54 ihre Türen und bietet den Besuchern von 11 bis 18 Uhr einen Informationsmarkt mit Bücherständen und mehr. Zusätzlich präsentieren Jugendliche um 10 Uhr einen Audioguide, um 15 Uhr stellt Sanya Romeike ihre Studie zur Vergangenheitsaufarbeitung von 1945 bis 1990 vor. Am Abend zeigt die Gedenkstätte ab 18 Uhr den Film „Die letzten Zeugen des Gulag“. Interessierte können an einer der öffentlichen Führungen um 11.30, 13.30 oder 16.30 Uhr teilnehmen. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zudem bekommt Potsdam Besuch aus Bonn, initiiert vom „Bonn-Club Potsdam“. Unter anderem wird der Bürgermeister der Potsdamer Partnerstadt, Reinhard Limbach erwartet. Oberbürgermeister Ashok Sridharan ist verhindert. Bereits am Sonntagabend ist zudem ein Festkonzert in der Nikolaikirche am Alten Markt geplant. Gespielt werden ab 19 Uhr Werke von Joseph Haydn und Georg Friedrich Händel. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) will die Hauptrede beim Festkonzert halten. Die offizielle Feier zum Tag der Deutschen Einheit findet unter dem Motto „Brücken bauen“ in Dresden statt.fee