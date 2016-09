30.09.2016

Polizeibericht für Potsdam : Zwei Frauen sexuell belästigt



Eine 14-Jährige und eine 58-Jährige wurden am Donnerstag in Potsdam sexuell bedrängt. Wer hat diese Übergriffe mitbekommen?

Potsdam - Nach zwei Fällen von sexueller Belästigung in Potsdam am Donnerstag bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. Betroffen waren eine 14-jährige Jugendliche und eine 58-jährige Frau. Die Jugendliche war laut Polizei gegen 15 Uhr in der Potsdamer Straße in Bornstedt mit dem Fahrrad unterwegs, als ihr ein Mann unvermittelt vor das Rad lief und sie im Brustbereich anfasste. Der Mann soll zirka 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte braune Haare, trug eine braune Kapuzenjacke mit weißen Karostreifen, eine braune Umhängetasche und sprach kein Deutsch.

Die 58-jährige Frau wurde gegen 19.45 Uhr in der Parforceheide von einem nackten maskierten Mann überrascht und am Gesäß angefasst. Die war aus Richtung Bahnhof Griebnitzsee zu Fuß unterwegs auf dem Waldweg, der von der Stahnsdorfer Straße abgeht. Der Exhibitionist tauchte unvermittelt hinter ihr auf, bedrängte sie verbal und fasste sie an. Die Frau schrie ihn laut an und ging schnell weiter. Der Mann nahm daraufhin sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Der Exhibitionist soll 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von bulliger Statur gewesen sein. Er sprach mit kräftiger Stimme im ortsüblichen Dialekt.

Hinweise von Zeugen zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. (0331) 55 08 12 24 oder über das Hinweisformular im Internet entgegen.