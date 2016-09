30.09.2016

Tödlicher Unfall in Eiche : Autofahrer prallte gegen Baum - und starb am Unfallort

In Eiche prallte am Freitagvormittag ein Autofahrer gegen einen Baum. Sein Wagen ging in Flammen auf, der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Potsdam - Bei einem schweren Unfall in Eiche ist am Freitagvormittag ein Mann getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin den PNN sagte, war nach ersten Erkenntnissen gegen 11.40 Uhr ein BMW auf der Straße Werderscher Damm gegen einen Baum geprallt. Der Wagen ging in Flammen auf. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte die Flammen, für den Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.

Zu den Ursachen machte die Sprecherin noch keine Angaben. Ein Suizid kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.