Polizeibericht für Potsdam : Frau geschlagen: Polizei sucht mit Phantombild nach unbekanntem Mann

Ein Mann soll eine 27-Jährige aus ihrem Auto gezerrt und dann ins Gesicht geschlagen haben. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Schlag ins Gesicht: Polizei sucht Unbekannten

Babelsberg – Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem etwa 50 bis 55 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung. Den Angaben zufolge soll der Unbekannte im vergangenen März eine 27-Jährige in der Karl-Liebknecht-Straße aus ihrem Auto gezerrt und ins Gesicht geschlagen haben. Zu den Gründen für den Angriff machte die Polizei keine Angaben. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er ist sportlich schlank und Brillenträger. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei unter Tel.: (0331) 55 08 12 24 entgegen.

77-jährige Radfahrerin verletzt

Potsdam-West – Eine 77-jährige Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Haeckelstraße leicht verletzt worden. Beim Aussteigen aus seinem Auto achtete ein 19 Jahre alter Mann nicht auf die Radlerin, die keine Chance hatte, auszuweichen. Die Seniorin prallte gegen die offene Tür und stürzte. Sie musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Prügelei in der Innenstadt

Innenstadt – Bei einem Streit zwischen zwei pakistanischen Asylbewerbern ist am Mittwoch ein 29 Jahre alter Pakistani leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet er mit einem 36-jährigen Landsmann in der Brandenburger Straße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße aus noch unbekannten Gründen aneinander. Die Auseinandersetzung eskalierte, der Ältere schlug mit der Faust zu und traf sein Opfer im Gesicht. Der 29-Jährige wehrte sich und biss dem Angreifer in die Hand. Der Gebissene musste zur Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. fee