29.09.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Polizei sucht nach Räderdieb

von PNN

Die Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Mann, der die Räder eines Autos abgeschraubt und mitgenommen haben soll. Außerdem wurde ein zwölfjähriges Mädchen angefahren.

Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Räderdieb

Drewitz – Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Dieb hat die Polizei jetzt ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Der Mann soll bereits am 7. Juli dieses Jahres in der Konrad-Wolf-Allee auf dem Parkplatz des Havel-Nuthe-Centers in Drewitz an einem dort abgestellten Opel Adam alle vier Räder abgeschraubt und mitgenommen haben. Hinweise zur Identität und dem Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel.: (0331) 550 812 24 entgegen.

Mädchen angefahren

Bornstedt - Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Dienstagabend angefahren und leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte die Schülerin nicht auf einen abbiegenden Opel geachtet. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich das Kind, das in Begleitung der Mutter unterwegs war, am Handgelenk verletzte. Es wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Randalierer festgenommen

Innenstadt – Ein polizeibekannter Randalierer ist am Dienstagabend vor dem Hauptbahnhof in der Babelsberger Straße festgenommen worden. Der Mann war gegen 20 Uhr in Streit mit Jugendlichen geraten. Dabei riss er auch einen Mülleimer aus seiner Verankerung und bewarf damit die Gruppe. Auch widersetzte er sich der Festnahme. Verletzt wurde aber niemand.