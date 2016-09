27.09.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Unbekannte zünden Baum in der Waldstadt an

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Offenbar kein Einzelfall: Unbekannte zündeten einen Baum in der Waldstadt II an. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Unbekannte zündeten Baum an

Waldstadt II - In der Straße Am Schlangenfenn hat am Montagmorgen ein Baum gebrannt. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 7 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Laut der Behörde handelte es sich um Brandstiftung. Demnach hatten Unbekannte den Baum mit Zeitungspapier umwickelt und dieses anschließend in Brand gesetzt. Der Feuerwehr gelang es, das noch glühende Papier zu löschen. Bei dem Feuer wurde die Baumrinde beschädigt und die umliegende Rasenfläche in Mitleidenschaft gezogen. Offenbar ist die Tat kein Einzelfall. Nach Angaben des Zeugen wurde bereits am Sonntag auf die gleiche Art ein anderer Baum angezündet, dem Mann sei es aber gelungen, die Flammen selbst zu löschen.

Reifendiebe räumten Lager aus

Babelsberg - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in das Reifenlager einer Babelsberger Autofirma eingebrochen und haben 15 komplette Rädersätze gestohlen. Wegen der hohen Zahl geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug vor Ort waren und längere Zeit in dem Lager verbrachten. Spuren wurden gesichert, die Kripo ermittelt.