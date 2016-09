21.09.2016

Polizeibericht für Potsdam : Gestohlener Mazda aus Potsdam nach Verfolgungsjagd gefunden

Die Polizei wollte eine Geländelimousine vor der polnischen Grenze überprüfen. Der Kontrolle wollte der Fahrer entgehen und fuhr nach Schwedt zurück, wo die Beamten das Auto verlassen vorfanden. Es stellte sich heraus: Das Auto wurde in Potsdam gestohlen.

Schwedt/Potsdam - Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei einen in Potsdam gestohlenen Mazda in Schwedt sichergestellt. Wie die Bundespolizei am Mittwoch meldete, habe eine Streife die in Richtung Polen fahrende Geländelimousine kontrollieren wollen – kurz vor dem ehemaligen Grenzübergang Schwedt/Oder auf der Bundesstraße 166.

Plötzlich sei der Mazda gewendet und ins Stadtgebiet Schwedt zurückgefahren, hieß es. Die Polizei fand dort wenige Minuten später das inzwischen verlassene Fahrzeug. Der Fahrer sei in die Oder gesprungen und trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers sowie eines Suchhunds im Dunkeln entkommen, hieß es weiter. Der Mazda CX 3 sei bei der Polizei in Potsdam als gestohlen gemeldet gewesen.