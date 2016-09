21.09.2016

Polizeibericht für Potsdam : Groß Glienicke: Mann mit Messer bedroht und verletzt

von Peer Straube

Ein unbekannter Mann bedrohte einen 36-Jährigen mit einem Messer und verlangte Bargeld. Das Opfer wehrte sich, der Angreifer flüchtete ohne Beute.

Groß Glienicke - Bei einem Raubüberfall ist am Dienstag ein Mann leicht verletzt worden. Der 36-Jährige war gegen 16 Uhr in sein Auto gestiegen und hatte die Tür einen Moment offen stehengelassen, als ihn ein Unbekannter mit einem Messer bedrohte und Bargeld verlangte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wehrte sich das Opfer jedoch. Es kam zum Handgemenge, in dessen Folge sich der 36-Jährige einen leichten Schnitt am Daumen zuzog. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute.

Das Überfallopfer beschrieb ihn als etwa 1,80 Meter groß und zirka 35 Jahre alt. Der Räuber war von sehr schlanker Gestalt, hatte schwarze, gegelte Haare und trug schwarze Kleidung. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte ein südländisches Aussehen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0331- 5508 1224 entgegen.