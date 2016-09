NACHRICHTEN

Info-Box zur Potsdamer Mitte

Innenstadt - Informationen zur weiteren Umsetzung des Leitbautenkonzepts in der wiederentstehenden Potsdamer Mitte gibt es ab Donnerstag wieder in der roten Info-Box des kommunalen Sanierungsträgers gegenüber dem Landtagsschloss. Bis zum 27. Oktober werde immer donnerstags zwischen 15 und 19 Uhr über die Planungen informiert, teilte der Sanierungsträger jetzt mit. Unter anderem wird ein Infofilm gezeigt, wie die Mitte nach dem Abriss der Fachhochschule einmal aussehen soll. Bereits im Frühsommer hatte der Sanierungsträger in der Info-Box informiert, rund 5000 Besucher kamen damals insgesamt.

Biotonnen werden gereinigt

Noch bis zum 30. September werden in Potsdam wieder die Biotonnen gereinigt. Die Reinigung erfolgt am regulären Entleerungstag der Biotonne direkt vor Ort am Grundstück. Die genauen Termine können im Internet unter www.potsdam.de/biotonnenreinigung oder unter Tel.: (0331) 289 33 31 abgefragt werden.

Aufruf zum Blutspenden

Blutspendedienste auch in Potsdam sehen sich wegen der Herbst-Hitze vor einem Engpass bei der Versorgung mit Blutkonserven. Der Vorrat an Spenderblut sei fast aufgebraucht, heißt es in einem Aufruf des auch für Potsdam zuständigen Blutspendedienstes Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). In Potsdam könne an Werktagen jeweils von 12 bis 19 Uhr im DRK-Zentrum in der Charlottenstraße 72/Ecke Hebbelstraße Blut gespendet werden. PNN