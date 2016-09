21.09.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Waldstadt: Cannabispflanzen auf dem Balkon

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein 25-jähriger Potsdamer hatte drei Cannabispflanzen auf seinem Balkon. Und in einer Wakeboardschule wurde eingebrochen.

Cannabispflanzen auf dem Balkon

Waldstadt - Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Potsdamer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine Nachbarin hatte am Montagnachmittag die Polizei alarmiert, da sie auf dem Balkon unter ihrer Wohnung Cannabispflanzen gesehen hatte. Der 25-jährige Mieter der Wohnung sei kurze Zeit später angetroffen worden und habe Polizisten drei Cannabis-Pflanzen in Höhe von bis zu 40 Zentimetern ausgehändigt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Einbruch in Wakeboardschule

Templiner Vorstadt - In eine Potsdamer Wakeboardschule ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Ein Mitarbeiter der Einrichtung in der Templiner Straße hatte am Montagmorgen gegen 11 Uhr bemerkt, dass Unbekannte versucht hatten, die Tür aufzubohren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem sie dabei offenbar keinen Erfolg hatten, hebelten die Täter die Tür kurzerhand auf. Ersten Erkenntnissen zufolge flohen sie aber ohne Beute. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.