20.09.2016

von PNN Drucken

Spätersommer in der Region : Potsdam war am sonnigsten

von PNN

Bild vergößern Die Sonne verwöhnte Potsdam im September ausgiebig. Hier eine Aufnahme von der Glienicker Brücke vom 1. September 2016. Foto: W. Kumm/dpa

117 Sonnenstunden: Keine andere Landeshauptstadt hatte einen bisher sonnigeren September als Potsdam.

Potsdam - In keiner deutschen Landeshauptstadt gab es im September schöneres Wetter als in Potsdam. In den ersten zwölf Tagen des Monats schien die Sonne 117,3 Stunden, 43 Stunden mehr als im September 2015, wie das Energieunternehmen Eon auf Basis der Daten des Deutschen Wetterdienstes errechnet hat. Damit ist Potsdam Spitzenreiter unter den Landeshauptstädten.

Im zweitplatzierten Berlin schien die Sonne drei Stunden weniger lange, auf Platz drei folgt Stuttgart mit 109,3 Stunden. Schlusslichter waren bundesweit die norddeutschen Stadtstaaten: In Hamburg war es 92,1 Stunden sonnig, in Bremen sogar nur 91 Stunden.